Спасатели ищут заблокированных пожаром людей в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе
В тушении пожара в
В тушении пожара в
«В тушении пожара в ТРЦ участвуют 25 единиц техники и 81 человек. Сотрудники МЧС проверяют помещения центра на предмет нахождения в них заблокированных людей», — рассказали в ведомстве.
Как стало известно Агентству «Москва» ранее, пожар произошел в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе. Всех посетителей центра эвакуировали. Причина возгорания устанавливается, пожару присвоен второй ранг сложности. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 17:39.