Спасатели ищут заблокированных пожаром людей в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе

В тушении пожара в торгово-развлекательном центре на Дмитровском шоссе на северо-востоке столицы участвуют 81 человек и 25 единиц техники, спасатели ищут заблокированных людей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.