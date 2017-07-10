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19:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Спасатели ищут заблокированных пожаром людей в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе

В тушении пожара в торгово-развлекательном центре на Дмитровском шоссе на северо-востоке столицы участвуют 81 человек и 25 единиц техники, спасатели ищут заблокированных людей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

«В тушении пожара в ТРЦ участвуют 25 единиц техники и 81 человек. Сотрудники МЧС проверяют помещения центра на предмет нахождения в них заблокированных людей», — рассказали в ведомстве.

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Как стало известно Агентству «Москва» ранее, пожар произошел в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе. Всех посетителей центра эвакуировали. Причина возгорания устанавливается, пожару присвоен второй ранг сложности. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 17:39.

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