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18:50 (мск), источник: Интерфакс

Пенсионерка погибла при обрушении дома в центре Сочи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Часть дома обрушилась на улице Виноградной в Центральном районе Сочи, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в понедельник.

«В части обрушившегося дома погибла 65-летняя женщина», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, дом был барачного типа, аварийным и ветхим.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники СКР. Причины обрушения устанавливаются.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю уточняет, что «произошло обрушение части жилого здания, остальная часть не обрушена».

«В здании вода и газ отрезаны. Люди частично расселены», — сказано в сообщении.

Комментарии
2
Владимир *****
Ветхое и аварийное жилье похоронит со временем миллионы россиян...Жизнь их- копейка грефовская!
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олег борисов
модераторы кара вас настигнет. каждого и не думайте что за ваши деяния вам все сойдет с рук. вы ваши родственники дети будут страдать из за ваших продажных действий.
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