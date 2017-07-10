Пенсионерка погибла при обрушении дома в центре Сочи
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Часть дома обрушилась на улице Виноградной в Центральном районе Сочи, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Часть дома обрушилась на улице Виноградной в Центральном районе Сочи, сообщили агентству «Интерфакс» в
«В части обрушившегося дома погибла 65-летняя женщина», — сказал сотрудник
По его словам, дом был барачного типа, аварийным и ветхим.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники СКР. Причины обрушения устанавливаются.
В свою очередь
«В здании вода и газ отрезаны. Люди частично расселены», — сказано в сообщении.