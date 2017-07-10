Назван предполагаемый мотив убийства 10-летнего Вани Котова

10-летний мальчик пропал 14 июня, его искал весь Уральский регион. Задержанный — ранее судимый местный житель, после неудачной попытки скрыться, дал признательные показания. Почему он выбрал своей жертвой беззащитного ребенка? Пыталась понять корреспондент ГТРК «Южный Урал» Ксения Комиссарова.

Масштабная поисковая операция длилась 10 дней. В ней участвовали сотни оперативников и волонтеров. Прочесывали улицы и дворы, леса и болота, даже спускали воду на местном канале — открывали шлюзы. Здесь они проходили, кажется, тысячу раз, и только сейчас ясно, как близко была разгадка.

Добротный по местным меркам и с виду приличный дом. Но от того, что здесь происходило, становится не по себе даже видавшим виды оперативникам. Два дня назад в глубине огорода они выкопали тело пропавшего Вани Котова. Место указал задержанный Андрей Шамыгин.

Вся улица будто вымерла. Либо никого нет дома, либо прячутся от журналистов. По предварительной информации, 29-летний и трижды судимый за кражу, грабеж и хранение наркотиков Андрей Шамыгин из соседнего города Озерска поселился в Каслях осенью. Познакомился с девушкой по интернету. Жили в этом доме. Буквально в 100 метрах от Котовых. Сейчас гражданскую жену предполагаемого убийцы тоже проверяют на причастность к преступлению. Продавец киоска через дорогу Александра Никандрова знает и потерпевших и подозреваемых. Рассказывает, что Шамыгин вел себя тихо и не вызывал подозрений.

— Вообще ужас, как не шокированы! До сих пор в голове не укладывается!

Вычислить предполагаемого преступника помог полиграф. Его прошли всего около сотни ранее судимых каслинцев. Пока проверяли его результат, Андрей Шамыгин попытался сбежать, но был пойман. И сейчас уже находится в СИЗО. Решение об этом вынес каслинский суд, на закрытом для прессы заседании. Шамыгина взяли под усиленную охрану — каслинцы хотели устроить самосуд.

Сегодня на странице Андрея Шамыгина в соцсети — потоки оскорблений и угроз от интернет-пользователей. А ниже — улыбающийся смайлик, который он разместил на 9-й день после убийства ребенка.

«По версии следствия, 14 июня 2017 года обвиняемый заманил ребенка во двор своего дома где нанес не менее 4-х ударов обухом топора в область головы», — комментирует Александр Скорик, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Челябинской области.

По словам Котовых, подозреваемый даже участвовал в поисках — прочесывал местность, приходил в штаб вместе с волонтерами. Это была самая масштабная спасательная операция за всю историю Каслей. И, наверное, самое жуткое преступление. Старожилы не припомнят ничего подобного. Исчезновение мальчика стало общим горем для всего региона. Мокрые насквозь оперативники и волонтеры не спали сутками, снимали с себя гроздья клещей, но перевернули вверх дном территорию в радиусе 15 километров. Кто не мог участвовать в поисках, привозил в штаб воду и продукты.

Одновременно, семье Вани устроили настоящую травлю — побили стекла в доме, избили отца. Сейчас Ольга и Алексей с трудом общаются с журналистами. И, кажется, до сих пор не верят в случившееся.

Папа говорит:

— 10 лет ребенку, мухи не обидит…

Районные власти официально просят хотя бы теперь оставить родителей в покое и не превращать в шоу похороны ребенка.

«Насаждать родителям, я так считаю, это лишнее», — говорит Вячеслав Горобец, заместитель главы Каслинского муниципального района.

Мотивом, по предварительной версии, была «личная неприязнь». Все детали леденящего душу преступления следствию еще предстоит выяснить.