Движение на Дмитровском шоссе в Москве затруднено из-за пожара в ТЦ «РИО»

«В настоящее время затруднено движение на Дмитровском шоссе в районе ТЦ “РИО” из-за работы и подъезда пожарных машин», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что на МКАД перекрытий из-за пожара нет. «Есть небольшое ограничение на подъезде к самому торговому центру. Перекрытий на МКАД нет», — сказал сотрудник пресс- службы.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на втором этаже, из здания идет густой черный дым: возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление. По словам источника, горит текстильная продукция, силы пожарных брошены на эвакуацию людей.

На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.