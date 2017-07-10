Движение на Дмитровском шоссе в Москве затруднено из-за пожара в ТЦ «РИО»
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе затруднено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе затруднено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время затруднено движение на Дмитровском шоссе в районе ТЦ “РИО”
В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что на МКАД перекрытий
По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на втором этаже, из здания идет густой черный дым: возможно, не сработала система дымоудаления,
На месте происшествия работают почти 20
Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1. Площадь пожара уточняется.