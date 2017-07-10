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19:20 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ «РИО» достигло 14 человек

Девять пострадавших госпитализированы.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девять из 14 человек, пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве, госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщили в столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что вертолет вернется на место происшествия после госпитализации для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.

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В экстренных службах также сообщили, что всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более двух тыс. человек, в здании могут находиться люди.

«По предварительной информации, уже эвакуированы более двух тыс. человек, но в торговом центре могут быть люди», — сказал источник.

На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей. «Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру», — сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Пожару присвоен уже четвертый (при пятом максимальном) номер сложности.

На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1". Площадь пожара уточняется.

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