Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ «РИО» достигло 14 человек
Девять пострадавших госпитализированы.
Девять пострадавших госпитализированы.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девять из 14 человек, пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве, госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
Как сообщили в столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что вертолет вернется на место происшествия после госпитализации для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.
В экстренных службах также сообщили, что всего из горящего
«По предварительной информации, уже эвакуированы более двух тыс. человек, но в торговом центре могут быть люди», — сказал источник.
На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей. «Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру», — сообщили ТАСС в
На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.
Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1". Площадь пожара уточняется.