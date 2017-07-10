Начальник главка МЧС лично руководит тушением пожара в ТЦ «РИО» в Москве
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов лично руководит тушением пожара в торговом центре «РИО» на
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов лично руководит тушением пожара в торговом центре «РИО» на
Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра «РИО» эвакуируют на
«Денисов лично прибыл на место пожара, где руководит ходом тушения», — рассказали в
Как заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17.39.