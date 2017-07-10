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20:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии местный житель обстрелял детей из пневматического оружия

Как стало известно «Вестям», в Чишминском районе местный житель обстрелял детей из пневматического оружия.

Девочки 6, 8 и 11 лет получили травмы. Одной из них была проведена операция по извлечению пули. Дети приехали на каникулы к родственникам в деревню Сафарово.

Подозреваемый задержан. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нам удалось связаться по телефону с родителями одной из девочек:

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