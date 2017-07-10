В Башкирии местный житель обстрелял детей из пневматического оружия
Как стало известно «Вестям», в Чишминском районе местный житель обстрелял детей из пневматического оружия.
Как стало известно «Вестям», в Чишминском районе местный житель обстрелял детей из пневматического оружия.
Девочки 6, 8 и 11 лет получили травмы. Одной из них была проведена операция по извлечению пули. Дети приехали на каникулы к родственникам в деревню Сафарово.
Подозреваемый задержан. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Нам удалось связаться по телефону с родителями одной из девочек: