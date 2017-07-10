На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, горит ангар на улице Грибакиных, дом 3. Пожарные приехали на место в 19:35 и уже через минуту подняли уровень сложности возгорания до 1-Бис. Площадь пожара — 30 квадратных метров. Тушат его 32 человека с помощью 10 единиц техники.