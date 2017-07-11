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07:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Врачи объяснили причину отравления четверых воронежцев грибами

Семья из Верхнемамонского района оказалась на больничной койке с отравлением грибами.

Состояние врачи характеризуют, как среднее тяжелое. Прогнозов пока не делают никаких. Дело в том, что первая неделя после отравления считается самой опасной не просто для здоровья, но и для жизни пострадавших.

Четверо взрослых — самому молодому из них 30 лет — поступили в Областную клиническую больницу с тошнотой, рвотой и диареей. Сейчас проходят необходимый курс лечения.

Это первое в этом сезоне массовое отравление грибами. Из года в год печальная статистика напрямую зависит от урожайности грибов. Например, в прошлом году жертвами стали 150 человек. Врачи напоминают, что достаточно одного ядовитого гриба на всю корзину, чтобы вызвать сильнейшее отравление.

Александр Сертаков, руководитель центра острых отравлений Областной клинической больницы:

«Травятся бледной поганкой. Если имеются признаки поражения печени. У них в данной ситуации эти признаки имеются. Поэтому мы считаем, что это отравление бледной поганкой. Хотя они едят сыроежки. И отличить их даже для знатока весьма непросто, особенно в молодом возрасте».

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