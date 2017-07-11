Врачи объяснили причину отравления четверых воронежцев грибами
Семья из Верхнемамонского района оказалась на больничной койке с отравлением грибами.
Семья из Верхнемамонского района оказалась на больничной койке с отравлением грибами.
Состояние врачи характеризуют, как среднее тяжелое. Прогнозов пока не делают никаких. Дело в том, что первая неделя после отравления считается самой опасной не просто для здоровья, но и для жизни пострадавших.
Четверо взрослых — самому молодому из них 30 лет — поступили в Областную клиническую больницу с тошнотой, рвотой и диареей. Сейчас проходят необходимый курс лечения.
Это первое в этом сезоне массовое отравление грибами. Из года в год печальная статистика напрямую зависит от урожайности грибов. Например, в прошлом году жертвами стали 150 человек. Врачи напоминают, что достаточно одного ядовитого гриба на всю корзину, чтобы вызвать сильнейшее отравление.
Александр Сертаков, руководитель центра острых отравлений Областной клинической больницы:
«Травятся бледной поганкой. Если имеются признаки поражения печени. У них в данной ситуации эти признаки имеются. Поэтому мы считаем, что это отравление бледной поганкой. Хотя они едят сыроежки. И отличить их даже для знатока весьма непросто, особенно в молодом возрасте».