Врачи объяснили причину отравления четверых воронежцев грибами

Состояние врачи характеризуют, как среднее тяжелое. Прогнозов пока не делают никаких. Дело в том, что первая неделя после отравления считается самой опасной не просто для здоровья, но и для жизни пострадавших.

Четверо взрослых — самому молодому из них 30 лет — поступили в Областную клиническую больницу с тошнотой, рвотой и диареей. Сейчас проходят необходимый курс лечения.

Это первое в этом сезоне массовое отравление грибами. Из года в год печальная статистика напрямую зависит от урожайности грибов. Например, в прошлом году жертвами стали 150 человек. Врачи напоминают, что достаточно одного ядовитого гриба на всю корзину, чтобы вызвать сильнейшее отравление.

Александр Сертаков, руководитель центра острых отравлений Областной клинической больницы: