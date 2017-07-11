Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» достигло 18 человек
Спасатели вывели четырех человек, которые некоторое время находились в горящем здании. Их состояние оценивается как тяжелое.
Спасатели вывели четырех человек, которые некоторое время находились в горящем здании. Их состояние оценивается как тяжелое.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Крупный пожар на площади 1 тыс. кв. метров в здании торгового центра «РИО» на Дмитровском шоссе на
По последним данным, в результате пожара пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы, некоторые — в тяжелом состоянии. Как отметили в штабе пожаротушения, обитатели океанариума и экзоопарка, расположенных на цокольном этаже торгового центра, от огня и дыма не пострадали.
Ранговый пожар
Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило в 17:39 мск.
По данным начальника столичного ГУ МЧС Ильи Денисова, который возглавил на месте оперативный штаб тушения, возгорание произошло на минус первом этаже торгового центра — в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. Сначала пожару был присвоен второй ранг сложности, затем он был повышен до четвертого.
На место происшествия прибыло почти 20
В свою очередь сотрудники столичного управления ГИБДД помогли беспрепятственному проезду специального автотранспорта к месту пожара.
Эвакуация людей и спасение животных
Все посетители, а это примерно 3 тыс. человек, были эвакуированы, некоторые были выведены из здания с симптомами отравления продуктами горения. Часть пострадавших, особенно тяжелые, была госпитализирована санитарными вертолетами Московского авиационного центра в НИИ им. Склифосовского, другие — в клиническую городскую больницу № 36.
В штабе пожаротушения ТАСС отмечали, что принимаются все меры для спасения рыб и животных океанариума и экзоопарка, расположенного на цокольном этаже торгового центра. «Принимаются меры, чтобы зациклить автономную вентиляцию и обеспечить безопасность животных, в случае необходимости их могут эвакуировать», — отмечал представитель штаба.
Штатная работа противопожарных систем
Спустя примерно полчаса заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о ликвидации пожара. Он подчеркнул, что все противопожарные системы в здании ТЦ сработали в штатном режиме, что помогло быстро эвакуировать посетителей. «Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции и дымоудаления», — отметил заммэра.
По его словам, пожарные прибыли к месту происшествия в течение шести минут. «Пожарные проявили героизм, чтобы в таких трудных условиях найти и спасти людей, которые закрылись в одной из холодильных комнат. Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание синтетических тканей, туда был очень тяжелый доступ. Температура достигала более 100−150 градусов, но пожарные с честью справились с работой», — подчеркнул Бирюков.
Работа пожарных
Как отметил в свою очередь Илья Денисов, пожарные продолжают работать в здании ТЦ — они проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, тушат тлеющие очаги. «Пожар потушен, сейчас проводим разборку строительного мусора, а также ликвидацию возгорания в очаге и проливку. Организовали выпуск дыма», — сказал Денисов, рассказав о спасательной операции внутри здания.
«Для охлаждения пожарными применялись лафетные стволы, то есть холодной струей воды мы накрывали звено газодымозащитной службы, которое пробивалось к людям в условиях высокой температуры, с риском для жизни и получения теплового удара», — сказал начальник ГУ МЧС.
Четыре человека, оказавшихся в дымовой ловушке и спасенные в последнюю очередь, находились на втором этаже. Из пожарных никто не пострадал. «Были незначительные тепловые удары, но к медикам не обращались», — сказал он.