Пожар в ТРЦ «РИО» локализован, четыре человека спасены

Источник: Агентство «Москва»

«Принятыми мерами в 21:31 возгорание в ТРЦ “РИО” было локализовано, четвертый ранг пожара понижен до первого», — говорится в сообщении.

Источник Агентства «Москва» в экстренных службах добавил, что при тушении пожара четыре человека были спасены.

Ранее сообщалось, что в здании ТРЦ «РИО» произошло возгорание, в тушении пожара участвуют 54 подразделения МЧС и более 180 человек личного состава. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия имеются пострадавшие, однако их число не уточняется. В 19:01 пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Пожарные проверяют здание на наличие в помещениях людей.

Как сообщили Агентству «Москва» ранее в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, двоих пострадавших в результате пожара вертолетом эвакуировали в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Еще один был доставлен в городскую клиническую больницу им. Ф. Иноземцева (ГКБ № 36).

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