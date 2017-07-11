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07:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: под Воронежем школьник получил ожог всего тела из-за удара током

Мальчик находится в реанимации.

Школьника ударило током на станции железнодорожного вокзала в Рамонском районе (улица Привокзальная) в понедельник, 10 июля, сообщили в «системе-112». Ребенок залез на цистерну с бензином и получил удар током от высоковольтных проводов. Как рассказала читательница РИА «Воронеж», мальчик получил ожоги всего тела.

Трагедия случилась днем понедельника.

— Мальчик стоял на цистерне и горел. Никто не мог к нему подойти, — рассказала читательница «РИА Воронеж».

Пострадавшего доставили в Воронежскую областную больницу № 2. Врачи два часа делали ему операцию. На 21:13 понедельника, 10 июля, ребенок находился в реанимации.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе СУ СКР по региону и областном департаменте здравоохранения.

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