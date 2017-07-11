Мэр Апшеронска сбил мальчика на велосипеде и скрылся — очевидец

Источник: ЮГА.ру

По его словам, инцидент произошел в районе городской поликлиники на улице Ворошилова.

«Бырлов на служебном автомобиле Volkswagen сбил 14-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по главной. Глава города сам был за рулем, он вышел из авто, начал кричать на мальчика, затем дал ему свой телефон и попросил никуда не обращаться. Но мальчик рассказал родителям, те вызвали ДПС. Сейчас полиция ищет главу, который скрылся с места происшествия. Казалось, что Бырлов был нетрезв», — рассказал мужчина.

Пострадавшего мальчика с травмой головы, плеча и голени доставили в больницу Горячего Ключа, добавил очевидец.

В пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю факт ДТП подтвердили, не уточнив личность водителя.

«По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Профсоюзной по второстепенной дороге, при выезде на перекресток с ул. Ворошилова не уступил дорогу 14-летнему велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге и совершил наезд на него. Оставив номер телефона, водитель покинул место ДТП. В результате ДТП подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали», — уточнили в пресс-службе.