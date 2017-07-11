Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «РИО»

Он подчеркнул, что все противопожарные системы в здании ТЦ сработали в штатном режиме, что помогло быстро эвакуировать посетителей. «Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции, дымоудаления. Около 3 тыс. человек были эвакуированы», — отметил Бирюков.

По его словам, пожарные прибыли к месту происшествия в течение шести минут. «Пожарные проявили героизм, чтобы в таких трудных условиях найти и спасти людей, которые закрылись в одной из холодильных комнат. Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание синтетических тканей, туда был очень тяжелый доступ. Температура достигала более 100−150 градусов, но пожарные с честью справились с работой», — подчеркнул он.