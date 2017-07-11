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00:30 (мск), источник: ТАСС

Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «РИО»

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, очаг возгорания находился в одном из складов, где хранились ткани.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в здании ТРЦ «РИО» потушен, идет проливка помещений, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

Сейчас проводятся работы по проливке здания. Очаг возгорания находился в одном из складов, где хранились ткани. Пожарные обследовали все помещения.
Петр Бирюков
заммера Москвы по вопросам ЖКХ

Он подчеркнул, что все противопожарные системы в здании ТЦ сработали в штатном режиме, что помогло быстро эвакуировать посетителей. «Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции, дымоудаления. Около 3 тыс. человек были эвакуированы», — отметил Бирюков.

По его словам, пожарные прибыли к месту происшествия в течение шести минут. «Пожарные проявили героизм, чтобы в таких трудных условиях найти и спасти людей, которые закрылись в одной из холодильных комнат. Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание синтетических тканей, туда был очень тяжелый доступ. Температура достигала более 100−150 градусов, но пожарные с честью справились с работой», — подчеркнул он.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным корреспондента ТАСС, в районе, где произошел пожар, сохраняется сильное задымление.

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