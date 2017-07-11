К жителям Алматы обратились с предупреждением
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения синоптиков «Казгидромета» от 10 июля выступил с обращением, передает Tengrinews.kz.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения синоптиков «Казгидромета» от 10 июля выступил с обращением, передает Tengrinews.kz.
«В ближайшие двое суток
Ведомство информирует, что авиация доставила на мореные озера насосные установки, сифонные трубы, мини экскаватор и рабочие бригады.
«В данное время проводится очистка эвакуационных каналов от крупногабаритных камней и грунта. Для откачки воды из озер работают насосы с высокой производительностью, а также произведен монтаж сифонных труб. Все мореные озера находятся под контролем специалистов», — сообщает
Отметим, что за свою историю Алматы переживал несколько мощных селевых сходов. В последний раз крупный сель сошел на мегаполис в конце июля 2015 года. Тогда к счастью обошлось без человеческих жертв, однако были размыты дороги, подтоплены и разрушены дома и строения.
Летом 1921 года сель дошел практически до центра Алматы. В течение пяти часов значительная часть города превратилась в руины, погибли более 500 человек. Мощные и разрушительные сели имели место в 1963, 1973 и 1977 годах. В июле 1973 года сель сформировался от прорыва моренного озера Туюксу