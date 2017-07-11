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00:31 (мск), источник: Tengrinews

К жителям Алматы обратились с предупреждением

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения синоптиков «Казгидромета» от 10 июля выступил с обращением, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В ближайшие двое суток 11—12 июля в связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области селеопасно. ДЧС совместно с ГУ “Казселезащита” проводят превентивные мероприятия по опорожнению 8 моренных озер. С 15 июня открыты 8 высокогорных сезонных постов и 9 постоянных, в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы», — говорится в обращении.

Ведомство информирует, что авиация доставила на мореные озера насосные установки, сифонные трубы, мини экскаватор и рабочие бригады.

«В данное время проводится очистка эвакуационных каналов от крупногабаритных камней и грунта. Для откачки воды из озер работают насосы с высокой производительностью, а также произведен монтаж сифонных труб. Все мореные озера находятся под контролем специалистов», — сообщает пресс-служба ДЧС.

Отметим, что за свою историю Алматы переживал несколько мощных селевых сходов. В последний раз крупный сель сошел на мегаполис в конце июля 2015 года. Тогда к счастью обошлось без человеческих жертв, однако были размыты дороги, подтоплены и разрушены дома и строения.

Летом 1921 года сель дошел практически до центра Алматы. В течение пяти часов значительная часть города превратилась в руины, погибли более 500 человек. Мощные и разрушительные сели имели место в 1963, 1973 и 1977 годах. В июле 1973 года сель сформировался от прорыва моренного озера Туюксу из-за жаркой погоды в зоне высокогорья. За три часа селехранилище плотины «Медео» заполнилось почти полностью. В тот день селевой поток уничтожил турбазу «Горельник» (выше плотины «Медео»). Погибли отдыхающие там туристы — более 100 человек.

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