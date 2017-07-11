Во Владивостоке от стихии пострадали автомобили
Ливень и сильный ветер повалили деревья.
Ливень и сильный ветер повалили деревья.
Минувшей ночью во Владивостоке бушевала непогода, сообщает РИА VladNews.
В результате сильного ветра в городе начало валить деревья. Так, в районе дома по адресу проспект 100-летия Владивостока, 102, на припаркованные автомобили упало дерево, в результате чего повреждения получили сразу несколько иномарок.
Отметим, что во Владивостоке было объявлено штормовое предупреждение. Минувшей ночью и сегодня днем в некоторых районах края ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром.