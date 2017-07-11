Делом о массовом отравлении детей во Владивостоке займется полиция
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с массовым отравлением в пригородном лагере «Седанка».
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с массовым отравлением в пригородном лагере «Седанка».
Роспотребнадзор Приморья контролирует ситуацию с массовым отравлением в пригородном лагере «Седанка» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Немедленно в лагерь выехала группа специалистов Роспотребнадзора и регионального Центра гигиены и эпидемиологии, врачи Владивостокской больницы № 3.
«В лагере были организованы все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая эпидемиологическое расследование, медицинский осмотр детей и сотрудников с целью активного выявления заболевших, забор и исследование биологического материала от больных детей и персонала и контактных лиц. Проведен отбор и проводятся исследования проб окружающей среды. Работа лагеря приостановлена.
О ситуации проинформирована администрация Приморского края,! говорится в сообщении ведомства.
Управлением подготовлены материалы для передачи в правоохранительные органы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.