Трамп назвал «сочтенными» дни «Исламского государства» в Ираке и Сирии

Источник: AP 2017

В распространенном заявлении глава США поздравил Ирак с освобождением Мосула от боевиков. ​«Победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены», — заявил Трамп.

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Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал победу иракских войск в Мосуле «важной вехой» в борьбе против экстремистской группировки, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США. Кроме того, глава Госдепа выразил соболезнования близким погибших во время операции. «США и наши партнеры будут работать с Ираком и ООН по стабилизации ситуации в освобожденных районах», — сказано в сообщении. ​

​Также глава Госдепа выразил уверенность, что теперь предстоит «еще много работы» для полного разгрома «врагов».

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака, премьер-министр страны Хейдар аль-Абади сообщил о полном освобождении Мосула от террористов 9 июля. По словам главы федеральной полиции Ирака Раэда Жаудата, в результате боев за старый город были ликвидированы более тысячи террористов ИГ.