Жительница Хабаровского края обокрала соседку, чтобы купить выпивку
В поселке Солнечный 50-летняя женщина обокрала свою соседку. Она похитила из квартиры потерпевшей 20 тысяч рублей.
В поселке Солнечный 50-летняя женщина обокрала свою соседку. Она похитила из квартиры потерпевшей 20 тысяч рублей.
Злоумышленницу задержали. По словам женщины, деньги она потратила на выпивку. Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее злоумышленница уже была судима за кражу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на