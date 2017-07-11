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04:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровского края обокрала соседку, чтобы купить выпивку

В поселке Солнечный 50-летняя женщина обокрала свою соседку. Она похитила из квартиры потерпевшей 20 тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали. По словам женщины, деньги она потратила на выпивку. Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее злоумышленница уже была судима за кражу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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Жительница Хабаровского края обокрала соседку, чтобы купить выпивку
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