Жительница Хабаровского края обокрала соседку, чтобы купить выпивку

Злоумышленницу задержали. По словам женщины, деньги она потратила на выпивку. Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее злоумышленница уже была судима за кражу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.