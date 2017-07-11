Пьяный пассажир авиарейса «Москва-Владивосток» угрожал расправой экипажу
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Пассажир авиарейса «Москва — Владивосток» устроил дебош на борту самолёта, требуя от экипажа принести ему алкоголь. В аэропорту Владивостока мужчина был задержан, передаёт телеканал «Рен ТВ».
Как сообщается, нетрезвый 37-летний житель
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Свои действия мужчина объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Госдума приняла во втором чтении законопроект о «черных списках» авиадебоширов. Поправками предлагается предоставить перевозчику право отказать пассажиру в продаже билетов, если он внесен «данным перевозчиком» в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.
Ранее, в апреле 2017 года, президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте общего пользования.