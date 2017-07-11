Тело маленькой девочки нашли прохожие в хабаровском дворе

В Индустриальном районе Хабаровска двое молодых людей нашли мертвую девочку. Тело со следами насильственной смерти лежало на земле возле дома на Краснореченской улице. Ребенка пока не опознали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает портал «Губерния».

Вечером 10 июля двое молодых людей шли с остановки у магазина «Марина». Во дворе дома № 14 на Краснореченской один из парней увидел силуэт ребенка — девочка лежала у дерева, лицо было скрыто капюшоном.

«Сначала я подумал, что девочка плачет. Подошел поближе, потрогал ее и понял, что она не подает признаков жизни. Затем я окликнул прохожего, чтобы он вызвал полицию», — рассказал очевидец Александр.

По мнению жильцов дома, труп в их двор кто-то подбросил.

«Ребенок был весь избитый, лицо синее, но никаких криков не было слышно. Мой дядя [за 20 минут до обнаружения ребенка] возил дочь в больницу, никого во дворе не было. Возвращается — тут полиция, люди стоят», — сообщил очевидец Дмитрий.

Некоторые решили, что погибшая — это Надя П., которая пропала в ЕАО около месяца назад.

«Сначала вообще подумали, что это игрушка: девочка очень маленькая, худенькая. [Соседи предполагают], что это девочка из Соцгородка, которая пропала», — рассказала жительница дома на Краснореченской.

Личность девочки установить пока не удалось. Следствие просит помощи у хабаровчан. Если вам что-то известно о погибшей, обратитесь в отдел по расследованию особо важных дел (Уссурийский бульвар, 5, кабинет 24) или в следственный отдел по Хабаровску (улица Ленина, 10, кабинет 5). Информацию также принимают по телефонам: 8−965−675−65−48, 8 (4212) 470−315, 02. Конфиденциальность гарантирована.