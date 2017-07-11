Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
05:52 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице Воронова девятиэтажка в результате провала грунта оказалась на краю обрыва

Ливни едва не довели до беды. Во дворе одного из домов на улице Воронова снесённая подпорная стена спровоцировала оползень грунта. Провал подбирается к девятиэтажке, и жильцы опасаются, что в большую яму может провалиться целый подъезд.

Источник: Вести - Красноярск

Жители дома на Воронова сейчас фактически находятся на пороховой бочке. Когда снесли подпорную стену, она в непригодном состоянии, из-за дождей начал обваливаться грунт. Вот так площадка выглядит с высоты третьего этажа. До подъезда каких-то полтора метра. Дальше — провал.

Территорию никто не охраняет, забор упал, и всё ограждение — сигнальная лента. Соответственно, любой ребёнок может проникнуть внутрь, а там торчит арматура, а самое главное — два силовых кабеля, любой порыв которых приведёт к мощнейшему короткому замыканию.

На месте уже побывали представители МЧС и городской администрации. Как заявляют в департаменте городского хозяйства, проблему надо решать незамедлительно. «В рамках предупреждения возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации из резервного фонда Красноярска выделены средства, уже проведены торги на поиск подрядчика на выполнение работ по ликвидации угрозы, им стал ООО СК “Главстрой”, контракт на 6 миллионов 200 тысяч рублей уже подписан, подрядчик готов приступить к работам», — сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Нажалова.

В администрации города пообещали, что ремонт начнётся буквально в ближайшие дни. Однако МЧС снова предупреждает о сильных ливнях, и жильцы опасаются, что грунт сползёт вместе с подъездом раньше начала работ.


Дмитрий БЫЗОВ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
Трамп: Дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены
Правительство поддержало наказание за отказ пропустить скорую
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Конгрессмен США внес поправку о запрете кибергруппы с Россией
Число пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до 12
Россияне высказались за привлечение молодежи в политику
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь