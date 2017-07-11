Деньги и драгоценности похитили лжецелительницы у пожилой братчанки
Полицейские ищут гадалок, «снявших» с братчанки порчу за 80 тыс. рублей.
Полицейские ищут гадалок, «снявших» с братчанки порчу за 80 тыс. рублей.
В Братске полицейские ищут двух женщин, которые обманным путём похитили деньги и ювелирные украшения у 77-летней жительницы Братска. Как сообщает 11 июля 2017 года
Полицейские сообщают, что аналогичные мошенничества уже происходили в Братске и в других районах Иркутской области. В 2016 году группа таких мошенников, похитившая имущество пожилой братчанки на общую сумму более 200 тыс. рублей была задержана в Тулунском районе.