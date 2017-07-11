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05:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Деньги и драгоценности похитили лжецелительницы у пожилой братчанки

Полицейские ищут гадалок, «снявших» с братчанки порчу за 80 тыс. рублей.

В Братске полицейские ищут двух женщин, которые обманным путём похитили деньги и ювелирные украшения у 77-летней жительницы Братска. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне на ул. Крупской в Братске к пенсионерке подошли две незнакомки, которые сообщили, что видят сглаз на её сыне. Они предложили женщине принести его фото и все имеющиеся в доме ценности якобы для совершения обряда очищения. Показав братчанке фокус с почерневшим яйцом, лжецелительницы совершили некий ритуал, а затем, завладев всеми ценностями женщины, предположительно уехали на стоявшем неподалёку автомобиле. Оказавшись дома без денег и золота на сумму около 80 тыс. рублей, братчанка заподозрила обман и обратилась в полицию.

Полицейские сообщают, что аналогичные мошенничества уже происходили в Братске и в других районах Иркутской области. В 2016 году группа таких мошенников, похитившая имущество пожилой братчанки на общую сумму более 200 тыс. рублей была задержана в Тулунском районе.

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