Деньги и драгоценности похитили лжецелительницы у пожилой братчанки

В Братске полицейские ищут двух женщин, которые обманным путём похитили деньги и ювелирные украшения у 77-летней жительницы Братска. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне на ул. Крупской в Братске к пенсионерке подошли две незнакомки, которые сообщили, что видят сглаз на её сыне. Они предложили женщине принести его фото и все имеющиеся в доме ценности якобы для совершения обряда очищения. Показав братчанке фокус с почерневшим яйцом, лжецелительницы совершили некий ритуал, а затем, завладев всеми ценностями женщины, предположительно уехали на стоявшем неподалёку автомобиле. Оказавшись дома без денег и золота на сумму около 80 тыс. рублей, братчанка заподозрила обман и обратилась в полицию.