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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнюю девочку

Пообщавшись с девочкой, он решил, что все хорошо, и обратно сел в машину.

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В Красноярске 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Инцидент, произошедший вечером 8 июля на ул. Мичурина, обсуждают в группе «ЧП Красноярск». Позже стало известно, что водителя ищет полиция.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что на переходе не работал светофор. Однако машины остановились, чтобы пропустить пешеходов. Самой последней по дороге пошла девочка. Перебегая проезжую часть, ее сбил автомобиль.

Водитель остановился и подошел к ребенку. Пообщавшись с девочкой, он решил, что все хорошо, и обратно сел в машину. Однако спустя некоторое время родители пострадавшей обратились в ГИБДД.

Как сообщают в ГИБДД, номер машины девочка не помнит — она ударилась головой и в шоковом состоянии ушла. Сейчас водителя ищут дорожные полицейские.

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