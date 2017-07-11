Пожарные эвакуировали 49 человек из горящего дома в Лесозаводске

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Пожарные спасли 12 человек при пожаре в многоквартирном доме в Лесозаводске. Еще 37 человек эвакуировали через запасной выход горящего здания. Один мужчина в ходе пожара получил ожоги и отравление угарным газом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, 11 июля в 05.29 на пульт диспетчера противопожарной службы поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Челюскина в Лесозаводске.

«По прибытию пожарные приступили к тушению квартиры на первом этаже дома и эвакуации жильцов с верхних этажей из-за сильного задымления. Людей эвакуировали при помощи автолестницы, использованы специальные средства защиты», — уточнили в ведомстве.

Во время тушения пожара в квартире обнаружен мужчина, который получил ожоги и отравление угарным газом. Врачами «скорой помощи» пострадавший госпитализирован в Лесозаводскую центральную городскую больницу.