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06:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пожарные эвакуировали 49 человек из горящего дома в Лесозаводске

Один мужчина в ходе пожара получил ожоги и отравление угарным газом.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Пожарные спасли 12 человек при пожаре в многоквартирном доме в Лесозаводске. Еще 37 человек эвакуировали через запасной выход горящего здания. Один мужчина в ходе пожара получил ожоги и отравление угарным газом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, 11 июля в 05.29 на пульт диспетчера противопожарной службы поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Челюскина в Лесозаводске.

«По прибытию пожарные приступили к тушению квартиры на первом этаже дома и эвакуации жильцов с верхних этажей из-за сильного задымления. Людей эвакуировали при помощи автолестницы, использованы специальные средства защиты», — уточнили в ведомстве.

Во время тушения пожара в квартире обнаружен мужчина, который получил ожоги и отравление угарным газом. Врачами «скорой помощи» пострадавший госпитализирован в Лесозаводскую центральную городскую больницу.

«В 06.10 пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 20 кв. метров. На тушении были задействованы 15 человек и четыре единицы пожарной техники, причина пожара устанавливается», — сообщил оперативный дежурный.

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