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06:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске обезвредили мину, найденную на улице

Мину обнаружил случайный прохожий.

Сотрудники красноярского ОМОНа обезвредили мину, найденную на улице случайным прохожим. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В дежурную часть полиции обратился житель Красноярска. Мужчина сообщил, что на ул. Ястынской он нашел предмет, похожий на мину. На место незамедлительно прибыли сотрудники ОМОНа и полиции, которые оцепили опасную территорию.

При осмотре саперы выяснили, что мина представляет собой 82-миллиметровый снаряд, у которого местами проржавел корпус. В Росгвардии добавили, что мина представляла угрозу для жизни и здоровья граждан. В итоге боеприпас был вывезен за пределы города и уничтожен.

Интересно, что на ул. Ястынской уже не в первый раз находят снаряды. Так, в сентябре прошлого года красноярец там же обнаружил настоящую бомбу времен войны. Приехавшие на место взрывотехники уничтожили опасную находку без вреда для окружающих.

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