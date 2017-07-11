В Красноярске обезвредили мину, найденную на улице

Сотрудники красноярского ОМОНа обезвредили мину, найденную на улице случайным прохожим. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В дежурную часть полиции обратился житель Красноярска. Мужчина сообщил, что на ул. Ястынской он нашел предмет, похожий на мину. На место незамедлительно прибыли сотрудники ОМОНа и полиции, которые оцепили опасную территорию.

При осмотре саперы выяснили, что мина представляет собой 82-миллиметровый снаряд, у которого местами проржавел корпус. В Росгвардии добавили, что мина представляла угрозу для жизни и здоровья граждан. В итоге боеприпас был вывезен за пределы города и уничтожен.