Поваленные деревья, оползни и море-лужи: последствия шторма во Владивостоке

Минувшей ночью во Владивостоке прошли сильные дожди с порывами ветра на побережье до 24 м/с, с количеством осадков до 21 мм. Стихия бушевала в столице Приморья всю ночь и прекратилась только утром. Ненастье принесло немало бед жителям краевого центра. На машины падали деревья, ямы на дорогах заполнились водой почти до краев и больше напоминали море, тропинки для пешеходов превратились в грязевое месиво. Как встретил краевой центр день после сильного дождя, смотрите в фоторепортаже ИА PrimaMedia.