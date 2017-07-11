СМИ: при крушении военного самолета в Миссисипи погибли 16 человек
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, сообщает телеканал NBC.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, сообщает телеканал NBC.
Ранее сообщалось, что на борту самолета C-130 находились восемь человек, четверо из них погибли.
По данным телеканала, количество погибших увеличилось до 16. Уточняется, что модель самолета КС-130.
Причины инцидента не установлены.