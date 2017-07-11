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06:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: при крушении военного самолета в Миссисипи погибли 16 человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, сообщает телеканал NBC.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что на борту самолета C-130 находились восемь человек, четверо из них погибли.

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По данным телеканала, количество погибших увеличилось до 16. Уточняется, что модель самолета КС-130.

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Причины инцидента не установлены.

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