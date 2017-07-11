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07:40 (мск), источник: 365info.kz

Иностранка рассказала о трудовом рабстве в Атырау

Жестоко избита уроженка Каракалпакстана Паруаз Мнажатдинова попала в Атыраускую областную больницу, где рассказала ужасающую историю о своих злоключениях.

Источник: 365info.kz

28 июня 26-летнюю женщину обнаружили на улице полицейские, пишет «Ак Жайык». Они вызвали «скорую», после чего Паруаз доставили в больницу. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Выяснилось, что с детства женщина страдает эпилепсией, а после побоев ее недуг усугубился — приступы повторялись один за другим..

Придя в себя, Паруаз рассказала о произошедшем. Она ехала из Нукуса в Актау к мужу. В поезде с ней познакомились три девушки.

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Все они были в никабах, поэтому их лиц она не видела. Помнит, что одна из них представилась Жумагуль. — Они мне сказали, что едут домой в Атырау, стали уговаривать меня сойти с поезда вместе с ними..

Предлагали работу няней, обещали каждый день платить по 2800 тенге. Это очень хорошие деньги. Я хотела помочь своим родным и поэтому согласилась. 21 июня мы приехали в Атырау..

На вокзале нас встретил мужчина на белом джипе. Меня привезли в двухэтажный коттедж, забрали сумку, в которой был паспорт, телефон с контактами родных, и заперли в подвале. Вместо работы няней меня заставили работать на кухне в каком-то кафе, а еще привозили в небольшую мечеть, где я тоже должна была готовить еду. Ночи я проводила в том самом подвале, в нем были крысы, они покусали мне ноги Проведя там несколько дней, я поняла, что меня обманули, и, улучив момент, решилась на побег. Однако эти люди меня поймали и начали избивать. Били по голове, таскали за волосы..

Видать из-за этого у меня случился приступ. Я с восьмого класса страдаю эпилепсией. Они испугались и выкинули меня на улицу. Когда пришла в себя, то просто побежала, куда глаза глядят, — поведала женщина..

Соседки по палате сообщили, что к Паруаз приходили полицейские, однако заявление она не написала. Издание отмечает, что получить комментарий от атырауских стражей порядка также не получается, несмотря на все запросы. «Между тем за выходные нашлось немало горожан, которые не смогли остаться в стороне. Неравнодушные люди принесли Паруаз одежду и угощения, мобильный телефон для поддержания связи. Сделали рассылку среди знакомых граждан Узбекистана о 26-летней уроженке Каракалпакстана, проживающей в совхозе Досназарова и оказавшейся в непростой ситуации в казахстанском городе Атырау. История Паруаз разлетелась с молниеносной скоростью..

Контакты родных отыскались буквально на второй день. С отцом Паруаз связались, сообщили о ситуации, в которой оказалась его дочь. К сожалению, этот пожилой человек, признался, что приехать за дочерью не имеет ни физических, ни материальных возможностей», — говорится в статье. 10 июля Паруаз сообщила, что ее готовят к выписке..

Куда пойдет иностранка, оставшаяся без документов и к тому же страдающая от тяжелой болезни, неизвестно.

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