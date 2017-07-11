Ангарчанина подозревают в оскорблении чувств верующих

В Ангарске СКР возбудил уголовное дело против 21-летнего местного жителя. Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, его подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Как установили следователи, с февраля 2016 года безработный ангарчанин размещал на своей странице в соцсети информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий. Своими действиями он публично выразил неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время с ним работают следователи.