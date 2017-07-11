Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В России массово закрываются агентства недвижимости
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Трамп попросил прекратить деятельность России на Украине — СМИ
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
10Умер Илья Глазунов
09:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Илья Пьянзин обратился к президенту

Как стало известно «Ъ», 33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России Владимира Путина, запросил у него помилования. «Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично», — заявил он в своем ходатайстве. Закройщик швейного цеха самарской колонии Пьянзин рассказал главе государства, что внимательно следит за его деятельностью по теленовостям, одобряет внутреннюю и международную политику господина Путина и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления». Впрочем, послание еще может не дойти до господина Путина, так как вначале его предстоит рассмотреть региональной комиссии по вопросам помилования.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ходатайство Ильи Пьянзина, как сообщила «Ъ» его супруга, известный в арабском мире врач Марина, было подано в администрацию колонии строгого режима № 26 (поселок Спиридоновка Волжского района Самарской области) еще в мае. Однако два месяца ушло на проверку заявления осужденного и его утверждение администрацией исправительного учреждения. По правилам к подобного рода бумагам должна быть приложена характеристика на осужденного от администрации колонии. В итоге необходимый комплект документов только на днях поступил в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где сейчас рассматривается, — Марину Пьянзину, по ее словам, об этом уже официально уведомили.

Комментировать движение ходатайства в комиссии, как и в ГУФСИН по Самарской области, отказались, но «Ъ» стало известно, что осужденный не просто запросил пощады у главы государства, а тщательно аргументировал свою просьбу.
Читайте также
За покушение на Владимира Путина дали десять лет

Так, Илья Пьянзин сообщил, что полагает необходимым обратиться к Владимиру Путину лично, поскольку преступление, за которое он получил в сентябре 2013 года десятилетний срок, было направлено непосредственно против него. Объясняя президенту мотивацию своего поступка, заключенный Пьянзин сообщил, что не желал ему зла, поскольку никогда не был в России, а господина Путина видел только по телевизору. Участником же заговора, происходившего в Одессе, по его словам, он стал случайно, попав под влияние своих приятелей, двух сбежавших из России чеченцев. Те, по словам Ильи Пьянзина, сначала использовали его втемную, а когда он понял, что они затевают, отступать было уже поздно. «Я испугался, — утверждает осужденный, — хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении».

По словам Пьянзина, уже оказавшись в колонии для рецидивистов и тех, кто совершил преступление в первый раз, но оно оказалось особо тяжким, он стал внимательно следить по новостям за деятельностью Владимира Путина и понял, что разделяет его позиции, например, в своем отношении к участию России в контртеррористической операции в Сирии.

Все беды этой страны возникли из-за агрессивной политики США, которые пытаются снизить растущее влияние России в мире и приблизить силы НАТО к ее границам.
Илья Пьянзин

Стали близки ему, как выяснилось, и проблемы русскоязычного населения на Украине — закройщик одежды для спецконтингента ИК-26 с гордостью сообщил президенту, что передал несколько своих месячных зарплат в фонд помощи детям непризнанных ДНР и ЛНР.

Читайте также
Украинский суд отказался от покушения на Владимира Путина

Как утверждает Марина Пьянзина, обращение ее супруга к президенту нашло поддержку в администрации колонии, которая в своей характеристике на зэка пояснила, что тот встал на путь исправления. За четыре года отсидки, по словам супруги, Илья Пьянзин не имел взысканий, зато регулярно поощрялся — за добросовестное отношение к учебе и труду, а также за участие в спортивных мероприятиях. «Домохозяин» Пьянзин, который, по словам его супруги, «сроду не держал в руках ничего тяжелее книжки и ложки», освоил в местном центре трудовой адаптации осужденных аж четыре рабочих специальности — раскройщика, отделочника, столяра и токаря. Практиковался пока, правда, только на «инвентаре для спецконтингента» — кроил рукавицы и робы, выпиливал и клеил табуретки, а в токарном цехе делал сувенирку. При этом он показал и неплохие результаты в футболе — без участия правого полузащитника Пьянзина, отмечает его супруга, не обходится ни один товарищеский матч между командами охраняющих и осужденных.

Все эти достижения Илья Пьянзин вполне мог использовать для получения условно-досрочного освобождения, но юристы ему объяснили, что процесс может быть долгим и вначале, очевидно, он сможет претендовать не на свободу, а лишь на смягчение режима содержания. Поэтому заключенный и решил идти через помилование.

К ходатайству осужденного присоединилась и Марина Пьянзина, которая пообещала, что встретит своего «самого дорогого и любимого, несмотря ни на что» мужчину дома, заставит его работать по одной из новых специальностей и обязательно «адаптирует к мирной жизни». Случившееся уже стало для Ильи «уроком».

Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной.
Марина Пьянзина

Однако возможность поговорить с президентом России Марине Пьянзиной так и не выпала.

Читайте также
На Украине погиб командир не с той войны

По словам супруги осужденного, в 2000-х годах она, будучи врачом, работала по контрактам в разных арабских странах. Муж Илья, окончивший Уральский университет в Казахстане по специальности «бухучет и аудит», все это время сидел с их детьми, довольствуясь ролью домохозяина. В 2012 году ей срочно пришлось уезжать на некоторое время на родину, в Казахстан, оставив мужа в Египте. С этого и начались все его проблемы.

Илья Пьянзин связался там с двумя эмигрантами из России, уроженцами Чечни Адамом Осмаевым и Русланом Мадаевым. Первый, как выяснилось позже, был членом запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» и находился в розыске за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в Москве. Однако Пьянзин тогда этого не знал, поэтому, когда новые знакомые предложили ему заняться бизнесом, отправился с ними на Украину.

 Уже на съемной квартире в Одессе, осужденный, по его словам, понял, что Осмаев готовит теракт против руководства России, когда чеченцы начали изготавливать бомбы и подрывать их в безлюдных местах для тренировки.

Однако противостоять опытным боевикам Пьянзин, по его словам, не решился. Группировка распалась сама собой после того, как одна из бомб в январе 2012 года взорвалась прямо в руках Мадаева.
Читайте также
Стрельба на Подоле

Сам изготовитель взрывчатки погиб, раненый Пьянзин попал в больницу, а Осмаев сбежал. К февралю уже оба выживших оказались в одесском СИЗО по обвинению в подготовке теракта.

Впрочем, в дальнейшем пути двух заговорщиков разошлись. Пьянзина экстрадировали в Россию, где он сразу заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, признал свою вину и получил по приговору Мосгорсуда в особом порядке десять лет колонии строгого режима за подготовку посягательства на жизнь госдеятеля, бандитизм и незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 277, 209, 222 и 223 УК РФ). Осмаев успел обратиться в ЕСПЧ, который запретил Украине выдавать его на родину по политическим соображениям. В итоге в ноябре 2014 года обвинения в терроризме были с Осмаева сняты и Приморский суд Одессы назначил ему в качестве наказания за незаконный оборот оружия 2 года 9 месяцев и 14 дней заключения — как раз тот срок, который боевик уже отбыл под следствием.

Выйдя на свободу, Осмаев примкнул к украинским добровольческим отрядам националистического толка, воевал в ДНР и ЛНР на стороне правительственных сил, а недавно получил тяжелые ранения во время покушения, совершенного его же земляком. «За кого воюет Осмаев в Украине, мне непонятно, — сказал его бывший подельник Пьянзин в разговоре с корреспондентом “Ъ”.— Думаю, что он снова стал пешкой в чужой игре».

Сергей Машкин

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Роуминг хотят отменить не только в России, но и в Белоруссии
«В общежитии человек становится "рабом ситуации"»
Роуминг хотят отменить не только в России, но и в Белоруссии
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь