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09:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В ДТП в Саратовской области пострадал 3-летний свердловчанин

И еще 4 человека.

Свердловчане попали в ДТП в Саратовской области. Авария произошла 10 июля на 173 километре автодороги Сызрань — Волгоград, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По предварительным данным, автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и врезался в LADA Vesta с уральскими номерами.

В отечественной легковушке находились супруги, их 12-летняя дочь и 3-летний сын. В иномарке — двое взрослых и ребенок. Сильнее всех в аварии пострадал 3-летний мальчик — у него перелом ноги. Травмы получили еще двое взрослых и двое детей.

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