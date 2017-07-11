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09:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Семикаракорском районе

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара в одном из подворий хутора Золоторевка Семикаракорского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, информация о возгорании в одном из дворов на улице Гаражаевой поступила к пожарным 10 июля в 18.02. Горела одноэтажная кухня.

В ликвидации пожара, площадь которого составила 15 квадратных метров, были задействованы шесть человек и две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 18.15. В результате ЧП один человек погиб, один пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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