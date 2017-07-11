Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Семикаракорском районе
Один человек погиб, один пострадал в результате пожара в одном из подворий хутора Золоторевка Семикаракорского района Ростовской области.
Один человек погиб, один пострадал в результате пожара в одном из подворий хутора Золоторевка Семикаракорского района Ростовской области.
Как сообщает
В ликвидации пожара, площадь которого составила 15 квадратных метров, были задействованы шесть человек и две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 18.15. В результате ЧП один человек погиб, один пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.