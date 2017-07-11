В Березниках арестовали уличных грабителей
В полицию поступило заявление о грабеже от пострадавшей женщины: в подъезде дома по улице Юбилейная у нее открыто похитили золотую цепь с крестиком.
В полицию поступило заявление о грабеже от пострадавшей женщины: в подъезде дома по улице Юбилейная у нее открыто похитили золотую цепь с крестиком.
В ходе оперативных работ полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей 1994 и 1995 годов рождения. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.