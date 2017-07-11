Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
Крым ответил на резолюцию ОБСЕ о возвращении полуострова Киеву
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Трамп попросил прекратить деятельность России на Украине — СМИ
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе спустя четыре года осудили друзей, которые убили парня

Обвиняемые забили потерпевшего до смерти.

Трагедия произошла в селе Толбазы, что в Аургазинском районе Башкирии. Ссора завязалась в квартире. После чего хозяин рассвирепел, выбежал на улицу за товарищем и сильно ударил по лицу своего гостя.

— В это же время из подъезда дома выбежал еще один мужчина, который вместе с обвиняемым нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего, — уточнили в пресс-службе Гафурийского межрайонного суда. — Парень скончался.

Одного подсудимого служители Фемиды уже наказали, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. К тому же, родственникам погибшего ему придется заплатить компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Правительство ограничило закупки аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь