В Уфе спустя четыре года осудили друзей, которые убили парня

Трагедия произошла в селе Толбазы, что в Аургазинском районе Башкирии. Ссора завязалась в квартире. После чего хозяин рассвирепел, выбежал на улицу за товарищем и сильно ударил по лицу своего гостя.

— В это же время из подъезда дома выбежал еще один мужчина, который вместе с обвиняемым нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего, — уточнили в пресс-службе Гафурийского межрайонного суда. — Парень скончался.