В Уфе спустя четыре года осудили друзей, которые убили парня
Обвиняемые забили потерпевшего до смерти.
Обвиняемые забили потерпевшего до смерти.
Трагедия произошла в селе Толбазы, что в Аургазинском районе Башкирии. Ссора завязалась в квартире. После чего хозяин рассвирепел, выбежал на улицу за товарищем и сильно ударил по лицу своего гостя.
— В это же время из подъезда дома выбежал еще один мужчина, который вместе с обвиняемым нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего, — уточнили в
Одного подсудимого служители Фемиды уже наказали, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. К тому же, родственникам погибшего ему придется заплатить компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.