В Приморье за сгоревшие деревни начнут спрашивать с их жителей

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Приморского края депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в закон «О пожарной безопасности в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

«Важно, что закон дополняется таким понятием, как “земельный участок”, — сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось. — Это значит, что на собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Три года назад половина села Амгу сгорело из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело много домов. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков».