Туристы из Ростова-на-Дону пропали в горах Иркутской области и Бурятии
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Спасатели Иркутской области и Бурятии начали поиски туристической группы из
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Спасатели Иркутской области и Бурятии начали поиски туристической группы из
В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило заявление от жены одного из участников похода. Она сообщила, что группа из восьми человек 17 июня отправилась в
«Группа должна была выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск. Однако в установленное время туристы не вышли на связь, и их местонахождение не известно», — говорится в сообщении.
Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в