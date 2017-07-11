Туристы из Ростова-на-Дону пропали в горах Иркутской области и Бурятии

В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило заявление от жены одного из участников похода. Она сообщила, что группа из восьми человек 17 июня отправилась в спортивно-водный поход с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян.

«Группа должна была выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск. Однако в установленное время туристы не вышли на связь, и их местонахождение не известно», — говорится в сообщении.