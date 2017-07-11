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10:36 (мск), источник: Интерфакс

Туристы из Ростова-на-Дону пропали в горах Иркутской области и Бурятии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Спасатели Иркутской области и Бурятии начали поиски туристической группы из Ростова-на-Дону, потерявшейся в горах, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило заявление от жены одного из участников похода. Она сообщила, что группа из восьми человек 17 июня отправилась в спортивно-водный поход с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян.

«Группа должна была выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск. Однако в установленное время туристы не вышли на связь, и их местонахождение не известно», — говорится в сообщении.

Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в аварийно-спасательных подразделениях и не имеет иных средств связи, кроме сотовых телефонов. В настоящее время спасатели проводят проверку информации через старших групп, которые двигаются по этому маршруту. В готовности находится аэромобильная группировка и авиация МЧС.

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