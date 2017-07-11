Источник: В деле об убийстве ребенка в Хабаровске появились подозреваемые

В Хабаровске определились с кругом подозреваемых в убийстве трехлетней девочки, тело которой прохожие обнаружили минувшим вечером в одном из дворов Индустриального района. Как рассказал корреспонденту портала «Губерния» информированный источник, правоохранительные органы разыскивали двоих мужчин и одну женщину. Ребенка уже опознали, два подозреваемых задержаны.