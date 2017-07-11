Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
10:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Часть тротуара провалилась под землю недалеко от НГПУ им. Минина в Нижнем Новгороде

Провал грунта шириной более полуметра и такой же глубины образовался на ул. Варварской.

Часть тротуара провалилась под землю недалеко от НГПУ им. Минина в Нижнем Новгороде. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на месте происшествия, провал произошел предположительно в ночь с 10 на 11 июля или рано утром 11 июля.

Провал грунта шириной более полуметра и такой же глубины образовался на ул. Варварской недалеко от Мининского университета. Несмотря на то что провал находится рядом с пешеходным переходом, опасный участок не огорожен и никакие ремонтные работы там не ведутся.

Как сообщалось ранее, 9 июля в Нижнем Новгороде произошел провал грунта на ул. Страж Революции около ТЦ «Гелиос».

Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.

Напомним, провал грунта шириной около метра произошел на ул. Славянской Нижнего Новгорода в начале июня. В середине июня в яму на ул. Полтавская в Нижнем Новгороде провалился внедорожник. 14 июня провал грунта произошел на проезжей части ул. Васюнина в Нижнем Новгороде. Ориентировочно 15 июня произошел провал грунта в Нижегородском кремле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь