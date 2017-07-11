Часть тротуара провалилась под землю недалеко от НГПУ им. Минина в Нижнем Новгороде. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на месте происшествия, провал произошел предположительно в ночь с 10 на 11 июля или рано утром 11 июля.

Провал грунта шириной более полуметра и такой же глубины образовался на ул. Варварской недалеко от Мининского университета. Несмотря на то что провал находится рядом с пешеходным переходом, опасный участок не огорожен и никакие ремонтные работы там не ведутся.

Как сообщалось ранее, 9 июля в Нижнем Новгороде произошел провал грунта на ул. Страж Революции около ТЦ «Гелиос».

Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.