В Молдове начались новые обыски

Как сообщает deschide.md, речь идет о расследовании дела на некоторых экономических агентов, которые покупали зерновые у фермеров и не выплачивали им обещанные деньги. По информации портала, затем финансовые средства отмывали через десятки компаний-фантомов, избегая уплаты налогов.