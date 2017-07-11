В Молдове начались новые обыски
На юге Молдовы во вторник проводятся обыски по факту махинаций.
На юге Молдовы во вторник проводятся обыски по факту махинаций.
КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Во вторник в южной части страны правоохранительные органы проводят ряд обысков.
Как сообщает deschide.md, речь идет о расследовании дела на некоторых экономических агентов, которые покупали зерновые у фермеров и не выплачивали им обещанные деньги. По информации портала, затем финансовые средства отмывали через десятки
По информации СМИ,
«Пока мы не подтверждаем эту информацию, но в течение часа предоставим детали», — сообщили корреспонденту Sputnik в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.