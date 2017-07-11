СМИ: боевики объявили о гибели главаря ИГ
ТАСС, 11 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра
ТАСС, 11 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра
По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель