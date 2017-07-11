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11:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: боевики объявили о гибели главаря ИГ

ТАСС, 11 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

Источник: Reuters

По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя «нового халифа».

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

Комментарии
6
Валерий Глеков
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Сергей С
Типа, ну всё, расходимся, посоны, наш председатель чёт приуныл.
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Супер Культурный
Багдади попал к девственницам, остались ли там девственницы?
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