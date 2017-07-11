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12:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В ДТП в Волгограде пострадала 3-летняя пассажирка

В Дзержинском районе Волгограда 10 июля в 15:00 25-летний водитель автомобиля BAW двигался по проезду Дорожников в сторону улицы Рокоссовского.

У дома № 74 по улице Землячки водитель врезался в стоящий автомобиль «Лада Приора».

В результате аварии пострадала 3-летняя пассажирка «Лады Приоры», находившаяся в детском кресле, пристегнутая ремнем безопасности.

Девочку госпитализировали, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

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