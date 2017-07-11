В ДТП в Волгограде пострадала 3-летняя пассажирка
В Дзержинском районе Волгограда 10 июля в 15:00 25-летний водитель автомобиля BAW двигался по проезду Дорожников в сторону улицы Рокоссовского.
В Дзержинском районе Волгограда 10 июля в 15:00 25-летний водитель автомобиля BAW двигался по проезду Дорожников в сторону улицы Рокоссовского.
У дома № 74 по улице Землячки водитель врезался в стоящий автомобиль «Лада Приора».
В результате аварии пострадала 3-летняя пассажирка «Лады Приоры», находившаяся в детском кресле, пристегнутая ремнем безопасности.
Девочку госпитализировали, сообщает ВДТВ со ссылкой на