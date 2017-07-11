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12:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре внедорожник Nissan раскидал две легковушки и влетел в дерево: пострадали трое

В понедельник, 10 июля, в 14:00 на Красноглинском шоссе в областной столице произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний водитель внедорожника Nissan Patrol, двигаясь в направлении улицы Парижской Коммуны, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Это привело к тому, что молодой человек врезался в Lada Priora и такси Datsun on-DO, а после влетел в дерево на обочине.

В результате ДТП 33-летний водитель такси, а также его пассажиры — 63-летний мужчина и 61-летняя женщина — получили травмы, с которыми их госпитализировали в одну из городских больниц.

В ГИБДД отмечают, что в момент аварии автомобилисты находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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