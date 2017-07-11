В Самаре внедорожник Nissan раскидал две легковушки и влетел в дерево: пострадали трое

По данным полицейских, 23-летний водитель внедорожника Nissan Patrol, двигаясь в направлении улицы Парижской Коммуны, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Это привело к тому, что молодой человек врезался в Lada Priora и такси Datsun on-DO, а после влетел в дерево на обочине.