В Самаре внедорожник Nissan раскидал две легковушки и влетел в дерево: пострадали трое
В понедельник, 10 июля, в 14:00 на Красноглинском шоссе в областной столице произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает
В понедельник, 10 июля, в 14:00 на Красноглинском шоссе в областной столице произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает
По данным полицейских, 23-летний водитель внедорожника Nissan Patrol, двигаясь в направлении улицы Парижской Коммуны, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Это привело к тому, что молодой человек врезался в Lada Priora и такси Datsun
В результате ДТП 33-летний водитель такси, а также его пассажиры — 63-летний мужчина и 61-летняя женщина — получили травмы, с которыми их госпитализировали в одну из городских больниц.
В ГИБДД отмечают, что в момент аварии автомобилисты находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.