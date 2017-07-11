В Молдове по подозрению в коррупции задержан офицер отдела экономических преступлений
Служащий города Кагул, старший офицер местного инспектората полиции был задержан по подозрениям в пассивной коррупции.
Служащий города Кагул, старший офицер местного инспектората полиции был задержан по подозрениям в пассивной коррупции.
Стало известно, что полицейский путем вымогательств получил восемь тысяч леев в виде вознаграждения за криминальную услугу. Оборотень в погонах пообещал закрыть глаза на факт того, что один из жителей Кагула подозревается в приобретении и хранении с целью последующей продажи 20 литров алкоголя без документов о происхождении.
Более того, офицер дал слово не беспокоить с плановыми проверками.
В настоящий момент, подозреваемый находится под арестом. По предварительным данным, ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 6 тысяч до 8 тысяч условных единиц, с лишением права занимать определенные должности.