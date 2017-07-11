В Молдове по подозрению в коррупции задержан офицер отдела экономических преступлений

Источник: Actualitati.md

Стало известно, что полицейский путем вымогательств получил восемь тысяч леев в виде вознаграждения за криминальную услугу. Оборотень в погонах пообещал закрыть глаза на факт того, что один из жителей Кагула подозревается в приобретении и хранении с целью последующей продажи 20 литров алкоголя без документов о происхождении.

Более того, офицер дал слово не беспокоить с плановыми проверками.