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15:28 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове по подозрению в коррупции задержан офицер отдела экономических преступлений

Служащий города Кагул, старший офицер местного инспектората полиции был задержан по подозрениям в пассивной коррупции.

Источник: Actualitati.md

Стало известно, что полицейский путем вымогательств получил восемь тысяч леев в виде вознаграждения за криминальную услугу. Оборотень в погонах пообещал закрыть глаза на факт того, что один из жителей Кагула подозревается в приобретении и хранении с целью последующей продажи 20 литров алкоголя без документов о происхождении.

Более того, офицер дал слово не беспокоить с плановыми проверками.

В настоящий момент, подозреваемый находится под арестом. По предварительным данным, ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 6 тысяч до 8 тысяч условных единиц, с лишением права занимать определенные должности.

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