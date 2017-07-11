Мошенница в светлой шляпе обманула двух волгоградок на 600 тысяч рублей
В Волгограде за сутки мошенники обманули двух пожилых жительниц Краснооктябрьского района, похитив у них в общей сложности 600 тысяч рублей.
В Волгограде за сутки мошенники обманули двух пожилых жительниц Краснооктябрьского района, похитив у них в общей сложности 600 тысяч рублей.
Жулики сообщали женщинам, что они социальные работники и предложили поменять их деньги на новые, введенные после денежной реформы.
Как сообщает ВДТВ
Мошенница поменяла все купюры пожилой волгоградки на сувенирные и скрылась. Аналогичное преступление было совершено в отношении 84-летней жительницы этого же района. Преступница похитила у пожилой женщины 350 тысяч рублей. В настоящее время ведется розыск мошенницы.
Приметы преступницы: славянской внешности, на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения. Одета: платье
Полицейские просят волгоградцев, если они