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15:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мошенница в светлой шляпе обманула двух волгоградок на 600 тысяч рублей

В Волгограде за сутки мошенники обманули двух пожилых жительниц Краснооктябрьского района, похитив у них в общей сложности 600 тысяч рублей.

Жулики сообщали женщинам, что они социальные работники и предложили поменять их деньги на новые, введенные после денежной реформы.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 250 тысяч рублей были похищены у 89-летней пенсионерки. Пожилая женщина впустила в дом незнакомку, представившуюся работником социальной службы.

Мошенница поменяла все купюры пожилой волгоградки на сувенирные и скрылась. Аналогичное преступление было совершено в отношении 84-летней жительницы этого же района. Преступница похитила у пожилой женщины 350 тысяч рублей. В настоящее время ведется розыск мошенницы.

Приметы преступницы: славянской внешности, на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения. Одета: платье темно-синего цвета, на голове шляпа светлого цвета.

Полицейские просят волгоградцев, если они что-либо знают о местонахождении подозреваемой, просьба сообщить в полицию по телефону 02.

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