Мошенница в светлой шляпе обманула двух волгоградок на 600 тысяч рублей

Жулики сообщали женщинам, что они социальные работники и предложили поменять их деньги на новые, введенные после денежной реформы.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 250 тысяч рублей были похищены у 89-летней пенсионерки. Пожилая женщина впустила в дом незнакомку, представившуюся работником социальной службы.

Мошенница поменяла все купюры пожилой волгоградки на сувенирные и скрылась. Аналогичное преступление было совершено в отношении 84-летней жительницы этого же района. Преступница похитила у пожилой женщины 350 тысяч рублей. В настоящее время ведется розыск мошенницы.

Приметы преступницы: славянской внешности, на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения. Одета: платье темно-синего цвета, на голове шляпа светлого цвета.