В Иркутске вынесли приговор членам ОПГ за нападения на банкоматы

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой», а ущерб, который нанесли преступники, насчитывает более 6,5 миллионов рублей. Сотрудники МВД провели около 30 специальных экспертиз и допросили свыше 50 человек. В результате доказано 8 эпизодов уголовного дела, каждый из обвиняемых получил по 13 лет колонии строго режима.