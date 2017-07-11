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15:21 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутске вынесли приговор членам ОПГ за нападения на банкоматы

Полицейские доказали вину двоих мужчин, которые грабили терминалы в Иркутске, Ангарске и посёлке Молодёжном.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой», а ущерб, который нанесли преступники, насчитывает более 6,5 миллионов рублей. Сотрудники МВД провели около 30 специальных экспертиз и допросили свыше 50 человек. В результате доказано 8 эпизодов уголовного дела, каждый из обвиняемых получил по 13 лет колонии строго режима.

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