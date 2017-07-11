Начальника ж/д станции Искитим обвинили в получении взятки

По предварительной информации, начальник станции получил 50 тысяч рублей от предпринимателя за содействие работе компании бизнесмена, которая оказывает транспортные услуги. Кроме того, сумма была передано за «возможность оформления документов на вагоны с грузом предпринимателя без его участия в нарушение требований ведомственных документов».