Начальника ж/д станции Искитим обвинили в получении взятки
По предварительной информации, мужчина получил 50 тысяч рублей от предпринимателя, рассказали в СК.
По предварительной информации, мужчина получил 50 тысяч рублей от предпринимателя, рассказали в СК.
Начальника станции Искитим обвинили в получении взятки, об этом сообщает
По предварительной информации, начальник станции получил 50 тысяч рублей от предпринимателя за содействие работе компании бизнесмена, которая оказывает транспортные услуги. Кроме того, сумма была передано за «возможность оформления документов на вагоны с грузом предпринимателя без его участия в нарушение требований ведомственных документов».
Возбуждено уголовное дело по (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Расследование уголовного дела продолжается.