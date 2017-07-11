Арестованный при получении взятки «важняк» уволился из СКР за два дня до получения денег

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил и. о. старшего помощника руководителя областного следственного управления Александр Скорик. При получении взятки бывшего следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области Александра Козлова задержали вчера.

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«В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД Александра Козлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей “Приготовление к получению взятки в особо крупном размере”. По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 у подозреваемого, возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем, что был задержан», — рассказал Александр Скорик.

Известно, что следователь Александр Козлов вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка, по предварительной информации в 4 миллиона рублей, предназначалась Козлову за положительное решения вопроса в пользу обвиняемого. Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.