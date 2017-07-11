В офисе челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна силовики проводят обыски

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, обыски проходят в связи с делом о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство очистных сооружений в микрорайоне «Западный» Сосновского района Челябинской области. Это предположительно около одного миллиарда рублей. Объект должен быть сдан еще в 2012 году.

Претензии силовиков могут быть также адресованы и бывшему партнеру Вайнштейна Алексею Крикуну. Строительством занималось ООО «Грин Парк», возведением очистных сооружений — ООО «Инженерные коммуникации». Учредителем обеих фирм был бизнесмен Алексей Крикун.



Это не первая ситуация, когда силовики интересуются Вайнштейном. В конце декабря 2012 года сотрудники ФСБ проводили обыск в офисах ряда фирм, принадлежащих предпринимателям — депутату государственной думы Сергею Вайнштейну и его отцу Евгению Вайнштейну. Обыски проводились в рамках уголовного дела, по которому обвиняется бывший министр здравоохранения Виталий Тесленко.

Сергей и Евгений Вайнштейн подозревались в соучастии в многомиллионной афере с деньгами, выделенными федеральным бюджетом на программу модернизации здравоохранения региона. К тому времени, по этому делу уже были арестованы министр здравоохранения Виталий Тесленко, главный врач областной больницы № 4 Михаил Шуховцев, заместитель главного врача ООО «Санаторий «Кисегач» Иван Сорокун и предприниматель Владимир Волошин.