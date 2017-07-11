В Башкирии в ДТП погибла 20-летняя девушка

В Башкирии на 9 километре дороги Бирск-Малосухоязо в аварии погибла 20-летняя пассажирка ВАЗ 2109. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что за рулем вазовской «девятки» был 25-летний парень.

По предварительной версии автоинспекторов, водитель не справился с управлением на ночной трассе и на скорости вылетел в кювет. Неуправляемый автомобиль выкинуло прямо на столб линии электропередач. Водителя госпитализировали с травмами, а его 20-летняя спутница погибла на месте.