В Башкирии в ДТП погибла 20-летняя девушка
Авария случилась в Бирском районе республики.
Авария случилась в Бирском районе республики.
В Башкирии на 9 километре дороги
По предварительной версии автоинспекторов, водитель не справился с управлением на ночной трассе и на скорости вылетел в кювет. Неуправляемый автомобиль выкинуло прямо на столб линии электропередач. Водителя госпитализировали с травмами, а его 20-летняя спутница погибла на месте.
Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, а еще пятеро получили травмы.