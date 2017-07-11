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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ДТП погибла 20-летняя девушка

Авария случилась в Бирском районе республики.

В Башкирии на 9 километре дороги Бирск-Малосухоязо в аварии погибла 20-летняя пассажирка ВАЗ 2109. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что за рулем вазовской «девятки» был 25-летний парень.

По предварительной версии автоинспекторов, водитель не справился с управлением на ночной трассе и на скорости вылетел в кювет. Неуправляемый автомобиль выкинуло прямо на столб линии электропередач. Водителя госпитализировали с травмами, а его 20-летняя спутница погибла на месте.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, а еще пятеро получили травмы.

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